З початку року тернопільські поліцейські склали майже дві сотні адмінпротоколів за продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім

Співробітники ювенальної превенції постійно проводять рейди по торговим закладам з метою недопущення продажу алкоголю та сигарет дітям. Також нагадують, що за вчинення такого правопорушення передбачено покарання – штраф та анулювання ліцензії суб’єкта господарювання.

Цьогоріч тернопільські поліцейській виявили та задокументували 184 факти продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин, що використовуються в них. За усіма фактами щодо суб’єктів господарювання складено адмінпротоколи відповідно до ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання –накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До Головного управління державної податкової інспекції у Тернопільській області для прийняття рішення про позбавлення підприємців ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і накладення штрафних санкцій співробітники поліції скерували 9 матеріалів.

За результатами розгляду прийнято рішення про анулювання ліцензій шістьом суб’єктам підприємницької діяльності. Щодо них та інших порушників накладено штраф на загальну суму 47 600 гривень.

«Відповідальність починається з мене!» – інформаційні наліпки з таким надписом ювенальні поліцейські розміщують у магазинах та кіосках, нагадуючи суб’єктам господарювання, що продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18 років категорично заборонено.