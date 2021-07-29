Шумські поліцейські викрили неповнолітнього у вчиненні пограбування

До співробітників Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річної жительки одного із місцевих сіл про те, що невідомий відкрито викрав у неї майно. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За словами потерпілої, до неї додому прийшов односельчанин разом зі своїм знайомим. Під час спілкування з жінкою останній відібрав у неї мобільний телефон та 200 гривень, після чого втік. Заявниця описала свого кривдника.

В ході оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисника. Причетним до протиправного виявився 16-річний житель одного із сіл Шумської міської громади. Хлопець вже раніше потрапляв в поле зору працівників поліції за вчинення протиправних дій.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії неповнолітнього кваліфікують за ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.