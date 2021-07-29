«Безпечна автомобільна дорога»: за тиждень тернопільські поліцейські задокументували майже тисячу порушень правил дорожнього руху

З 20 липня по 20 серпня на території області проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги». Основна мета – знизити рівень аварійності та запобігти загибелі та травмуванню людей.

Для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху на дорогах області збільшено кількість поліцейських автопатрулів.

«Ми здійснюємо контроль за дотриманням швидкісного режиму, правил обгону, а також під час спілкування з водіями перевіряємо чи не перебувають вони в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння», – розповідає інспектор управління патрульної поліції в області Лілія Березовська.

Особлива увага під час відпрацювання зосереджена на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські виявляють не лише водіїв-порушників, а й несумлінних пішоходів.

За тиждень профілактичних заходів правоохоронці зафіксували 965 порушень в сфері безпеки дорожнього руху. 319 адмінматеріалів оформлено за їзду з непристебнутим паском безпеки або без мотошолома, 38 – за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, 35 – недотримання водіями правил руху через залізничні переїзди. 42 протоколи складено на пішоходів.

Збільшення кількості поліцейських автопатрулів водії підтримують, адже розуміють: безпека на дорозі – залежить від кожного.

«Перебування поліції на дорогах області – це важливо, враховуючи, що це безпека як водіїв, так і пішоходів. Це поширена практика, яку я підтримую», – зазначає водій Володимир Вовк.

Поліцейські вкотре наголошують і водіям, і пішоходам дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними на дорозі.