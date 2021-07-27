Операція «Мак»: поліцейські задокументували 121 факт вирощування нарковмісних рослин

Незаконні посіви маку та конопель на присадибних ділянках мешканців краю продовжують виявляти правоохоронці в ході операції «Мак». Загалом з початку проведення профілактичних заходів зафіксовано 96 випадків вирощування маку та 25 – конопель.

Найбільше незаконних посівів оперативники виявили на Бережанщині , Кременеччині, Чортківщині та Зборівщині. Найбільшу кількість снодійного маку — понад 1300 рослин — виростив у себе на присадибній ділянці мешканець одного із сіл Бережанської міської громади. А коноплі – 155 рослин – житель Гусятинщини. Усі нарковмісні рослини поліцейські вилучили.

Нагадуємо, що за незаконне вирощування снодійного маку та конопель в Україні передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний посів або вирощування до 100 рослин снодійного маку чи до 10 рослин конопель передбачає штраф від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.

Якщо ж кількість вирощуваного снодійного маку складає від 100 до 500 рослин, а конопель – від 10 до 50 рослин, то порушники нестимуть кримінальну відповідальність за статтею 310 ККУ, максимальне покарання за що – арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

У випадках виявлення масштабних посівів снодійного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин, санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Спецоперація «Мак» триватиме до 23 вересня.