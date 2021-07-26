СБУ викрила масштабне виробництво контрафактного алкоголю: вилучено напоїв на більш ніж півмільйона гривень

Служба безпеки України у Тернопільській області викрила масштабне виробництво контрафактного алкоголю. Ділки, не переймаючись, технологічним процесом, виготовляли «брендовий алкоголь», не виходячи з дому. А збували через власний інтерне-магазин.

За попередніми даними слідства, місцеві мешканці облаштували підпільні цехи на території власних домогосподарств. Технологічний процес максимально спростили: усе зводилося до додавання у спиртосуміші смакових есенцій. Достатньо було все просто змішати. Готовий продукт розливали у пластикові пляшки та упаковували у картонні коробки.

Під час обшуків на підпільних виробництвах правоохоронці виявили:

- понад 2 800 літрів алкогольних напоїв, розлитих у тару та готових до реалізації;

- смакові есенції для горілчаних та коньячних виробів;

- понад 3000 одиниць порожньої пластикової тари;

- обладнання для змішування спиртосумішей та їх розливу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Блокування незаконного збуту небезпечного для здоров’я громадян фальсифікату проводилось спільно із співробітниками ГУ ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.