Неодноразово судимого жителя Тернополя поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки

До оперативників Тернопільського районного управління надійшла інформація про те, що невідомий чоловік намагається здати на металобрухт титановий диск. Розшуківці виїхали на місце події і з’ясували, що зловмисник – неодноразово судимий за майнові злочини 40-річний житель обласного центру, а комплектуючу деталь, яку він намагався здати на металобрухт, напередодні було викрадено.
Під час оперативних заходів стало відомо, що раніше судимий тернополянин вночі через огорожу проник на територію шиномонтажної станції і викрав титановий диск від автомобіля марки Volkswagen Touareg. Вартість краденого – понад півтори тисячі гривень.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.