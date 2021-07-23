Неодноразово судимого жителя Тернополя поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки

Зловмисник вночі проник на територію шиномонтажу та викрав автомобільний титановий диск вартістю понад півтори тисячі гривень.

До оперативників Тернопільського районного управління надійшла інформація про те, що невідомий чоловік намагається здати на металобрухт титановий диск. Розшуківці виїхали на місце події і з’ясували, що зловмисник – неодноразово судимий за майнові злочини 40-річний житель обласного центру, а комплектуючу деталь, яку він намагався здати на металобрухт, напередодні було викрадено.

Під час оперативних заходів стало відомо, що раніше судимий тернополянин вночі через огорожу проник на територію шиномонтажної станції і викрав титановий диск від автомобіля марки Volkswagen Touareg. Вартість краденого – понад півтори тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.