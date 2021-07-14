Лише за минулу добу на водоймах Тернопільщини загинуло двоє людей

Два нещасних випадки за добу зареєстрували правоохоронці Тернопільщини. 13 липня в області на воді загинули двоє людей.

Тіло сорокаоднорічного чоловіка виявили на сільському ставку у селі Васьківці. Повідомлення про це надійшло на лінію “102″ близько 16:00. На місці події працював експерт. При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті він не виявив.

Летально завершилося купання у Дністрі і для 39-річного мешканця Борщівщини. Його речі на березі річки знайшли перехожі. Пошуками тіла займаються рятувальники-водолази та правоохоронці.

Дані факти внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Правила поведінки на воді

-Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.

- Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

- Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С.

- Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.

- Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

- У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

- Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.

- Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

- Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

- Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

- Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.

- Забороняється вживати спиртні напої під час купання.