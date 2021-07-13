На Тернопільщині за пів року поліцейські розшукали 90 дітей

Правоохоронці реагували оперативно на кожне повідомлення про зникнення дитини. Місцезнаходження 87 з них вдалося встановити упродовж доби.

Як розповідає начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області Петро Тихович, наразі в області немає жодної дитини, яка перебуває в розшуку. Поліцейські встановили місцезнаходження усіх неповнолітніх та повернули їх батькам чи опікунам.

Упродовж першого півріччя найбільша кількість повідомлень про зникнення дітей надходила до Тернопільського районного управління поліції – 65 , Чортківського районного відділу поліції – 13, Кременецького районного відділу поліції – 12.

«У таких ситуаціях важливо, щоб батьки чи родичі зниклих дітей не зволікали, а одразу звертались до поліції. Це дасть можливість оперативно встановити місцеперебування розшукуваного та залучити додаткові технічні засоби», – зазначає Петро Тихович.

У червні в Тернополі був зафіксований випадок, коли четверо неповнолітніх, не повідомивши дорослих, пішли з дому у невідомому напрямку. Правоохоронці відреагували оперативно. За дві години пошуків дітей знайшли. Вони купалися у ставку і навіть не підозрювали, що їх розшукують.

«Аби таких подій не було, дорослим варто посилити контроль за дітьми, які залишаються вдома самі. Варто частіше телефонувати їм, якщо є можливість – попросити сусідів та родичів наглядати за ними», – наголошує начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в області.

Також батькам не варто забувати про безпеку дітей на воді та у жодному разі не відпускати їх купатися самих. Від початку літа в нашій області потонуло троє дітей – двоє підлітків у річці Дністер поблизу Заліщиків та 12-річний хлопець у ставку в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади. Аби запобігти таким ситуаціям, ювенальні поліцейські впродовж всього літа здійснюють превентивну роботу серед неповнолітніх та їхніх батьків.