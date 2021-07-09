Справу 42-річного зловмисника, котрий з мисливської рушниці стріляв у малолітніх дітей, слідчі Тернопільщини передали до суду

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) та частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу. На лаві підсудних – 42-річний тернополянин.

Резонансна подія сталася 21 січня цього року в обласному центрі. 42-річний зловмисник з мисливської гладкоствольної рушниці з вікна власної квартири прицільно вистрелив у трьох дітей, що каталися на санках біля школи. Найбільше постраждали 11-річний та 8-річний хлопчики. Ще одна потерпіла – 10-річна дівчинка.

Під час досудового розслідування було встановлено, тернополянин стріляв умисно, хоча згодом стверджував, що зробив це випадково. Вогнепальну зброю, з якої було здійснено постріл, придбав та зберігав незаконно.

У результаті злочинних дій зловмисника 11-річний хлопчик зазнав численних вогнепальних дробових сліпих та проникаючих поранень, що на момент заподіяння були небезпечними для життя дитини. У ще одного потерпілого – 8-річного школяра медики діагностували сліпе одиночне поранення м’яких тканин обличчя.

Підозрюваному під час досудового розслідування обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі, а за збройне хуліганство – до семи років в’язниці.