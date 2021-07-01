Зборівські поліцейські викрили місцеву мешканку в збуті заборонених речовин

Жінку підозрюють у незаконному зберіганні та збуті наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських засобів.

Працівники Зборівського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що 37-річна жителька одного із сіл продає наркотики. Поліцейські впродовж декількох місяців документували протиправну діяльність жінки.

Під час санкціонованого обшуку в її помешканні виявили згортки з подрібненими речовинами, схожими на макову соломку та коноплю, а також пігулки сильнодіючих лікарських засобів. Вилучене направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Правопорушниця не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – була судима за майнові злочини. Поліцейські встановлюють, звідки вона брала заборонені речовини.

Триває досудове розслідування. Жительці Зборівщини слідчі оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів), ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) та ч.1, 2 ст. 321 (незаконне зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).