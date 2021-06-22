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Жителя міста Бучач місцеві поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок та шахрайства

Категорія: Кримінал

1530631923_1525700056__porubav_ta_rozklav_u_paketi__krasilivchanina_yakogo_pidozryiyit_u_vbivstvi_ta_rozchlenuvanni_vzyali_pid_vartu_1_2018_04_03_04_30_14-1У ході досудового розслідування було встановлено причетність зловмисника до восьми злочинів. Злодійською «пристрастю» бучаччанина були камери відеоспостереження.

Упродовж двох місяців до співробітників відділення поліції №2 міста Бучача звернулися семеро потерпілих – власники станції техобслуговування, автомийок, адміністратор храму. Усі заявили про викрадення зовнішніх камер спостереження.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжок причетний 23-річний житель Бучача. Молодий чоловік мав необхідне обладнання для демонтажу камер. Крадену техніку продавав.

Також з’ясувалося, що зловмисник вчинив шахрайські дії відносно свого знайомого. Позичив у нього техніку, електроінструменти та не повернув, а продав іншим особам.

Зловмисникові оголошено підозру статтями 185 (ч.2,3) – крадіжка та 190 (ч.1) – шахрайство Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт у нічний час.

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