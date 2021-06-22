Поліцейські встановили особу серійного крадія

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського РУП мешканцю міста 1981 року народження. Йому загрожує позбавленням волі до п’яти років.

Поліцейські територіального підрозділу встановили, що підозрюваний причетний до серії злочинів на території обласного центру. Чоловік обкрадав торговельні заклади, привласнюючи невеликий товар, який непомітно проносив повз каси.

Тернополянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення подібного роду злочинів.

Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 185 ККУ.

Триває слідство.