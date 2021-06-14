Правоохоронці Тернопільщини встановлюють деталі двох автопригод

В результаті порушення правил дорожнього руху до лікарні потрапили в результаті двох автопригод четверо жителів Тернопільщини.

На автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ 11 червня автомобіль злетів у кювет. Аварія трапилася близько 18:30 поблизу села Зелена Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля КІА CARATO не обрав безпечної швидкості руху і як результат – не впорався з керуванням та злетів у кювет. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До лікарні з тілесними ушкодженнями та переломами госпіталізували трьох людей: водія в реанімаційне відділення, а двох пасажирів – в травматологію.

У суботу, 12 червня, під колеса авто потрапила неповнолітня тернополянка. Водій автомобіля BYD F3, рухаючись вулицею Оболоня, збив пішохода, 2007 року народження.

Дівчина переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Їй надавали допомогу медики дитячої лікарні.

В обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюються.