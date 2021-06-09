Хмельничанину загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейському

Хабарем чоловік намагався вирішити питання щодо непритягнення його сина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього перевезення.

На лінію 102 надійшло повідомлення від начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №5 у місті Підволочиськ про те, що житель Хмельницької області пропонує поліцейським 500 гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

З’ясувалося, що чоловік разом зі своїм сином, котрий був за кермом вантажного автомобіля, перевозили сільськогосподарську продукцію і допустили перевантаження. Це було зафіксовано на пункті вагового контролю. Аби поліцейський не складав адмінпротокол, хмельничанин запропонував гроші. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.