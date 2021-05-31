ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ СПІЙМАЛИ НІЧНОГО ЗЛОВМИСНИКА ЯКИЙ ПРОНИК ДО КАФЕ

Спрацювання сигналізації допомогло правоохоронцям оперативно піймати злодія., який проник у кафе в центрі Тернополя.

В ніч з п’ятниці на суботу на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Тернопільській області надійшов сигнал тривоги. За чотири хвилини на місце спрацювання прибув наряд реагування Управління поліції охорони, який заблокував об’єкт. Поліцейські охорони побачили пошкоджені двері і невідомого всередині.

При обстеженні поліцейські охорони встановили, що до закладу харчування злодій проник, розбивши нижній склопакет металопластикових вхідних дверей.

Підозрюваний ховався за барною стійкою, де, після невдалої спроби відімкнути касовий апарат, встиг випити чарку оковитої та філіжанку кави. Чоловік зізнався, що хотів обікрасти кафе, аби мати гроші на прожиття.

На місце події виїжджали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Молодика доправили до Тернопільського відділу поліції.

Керівництво Управління поліції охорони в Тернопільській області звертається до власників торговельних закладів вчасно подбати про надійний захист, адже під час несанкціонованого проникнення до приміщень засоби сигналізації забезпечать швидке реагування озброєного наряду поліції охорони та допоможуть швидко затримати зловмисника.