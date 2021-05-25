Покупки онлайн: поліцейські радять громадянам не здійснювати передоплату за товар

Понад 8 000 гривень за мопед, який так і не отримав, перерахував незнайомцю житель Борсуківської сільської громади Кременецького району.

Правоохоронці встановлюють обставини шахрайства та застерігають людей від подібних афер.

За словами потерпілого, на одному із сайтів він знайшов оголошення про продаж мопеда. Зв’язався із продавцем, який знаходився в іншій області.

Незнайомець пообіцяв доправити транспортний засіб поштою, проте висунув умову – повна оплата товару. Покупець погодився та перекинув на банківську картку афериста 8 500 гривень. Уже після останньої транзакції чоловік не зміг додзвонитися до продавця – абонент був поза зоною досяжності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області: не перераховуйте гроші як завдаток чи передоплату за товар навіть у мінімальних розмірах.

Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця або інтернет-магазин. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету.

Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.