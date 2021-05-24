20 травня набрав чинності Акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021». Відтепер Україну включили до переліку так званих «визначених країн» (англ. «designated countries»). Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Сьогодні набирає чинності документ «The Driving Licences Order 2021», згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні», — сказав Арсен Аваков.

Варто зазначити, що цей акт — результат майже п’ятирічної плідної роботи Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України з британськими колегами щодо оцінки відповідності стандартів підготовки водіїв у двох країнах.

Відтепер кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на британський відповідник без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також здачі теоретичного та практичного іспитів.

Запровадження вказаної процедури створить сприятливі умови для громадян України, які проживають у Великій Британії та дозволить зберегти фінансові та часові ресурси.

З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.

Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.

Інформація щодо процедури обміну посвідчень водія доступна за наступним посиланням.

Наразі Україна працює над запровадженням аналогічних умов обміну посвідчень водія громадян Великої Британії, які проживають в нашій державі.