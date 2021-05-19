За крадіжки до кримінальної відповідальності

Інший крадій викрав з магазину лазерний далекомір, який мав на меті продати. Однак реалізувати задумане йому завадили правоохоронці.

За фактами працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 185 ККУ.

Підозрюваним загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Міру покарання їм обере суд.