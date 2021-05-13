Бажання працевлаштуватися за кордоном обернулося для тернополянки аферою

30-річна мешканка обласного центру потрапила в шахрайську пастку пов’язану з працевлаштуванням за кордоном. Жінка не отримала роботу, натомість втратила грошові кошти.

Вона розповіла, що знайшла в інтернеті допис про працевлаштування. Зв’язавшись з невідомим, останній попросив надіслати копії документів та кошти для оформлення необхідних документів. Свої послуги аферист оцінив в 5 000 гривень. Через деякий час заявниця зрозуміла, що її ошукали, адже псевдороботодавець перестав відповідати на дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ «шахрайство». Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

Щоб не стати жертвою рекрутингових шахраїв, варто пам’ятати одне просте правило — сумлінний роботодавець або агентство з підбору персоналу ніколи не просять шукачів заплатити за отримання посади й надані послуги.

Правоохоронці розповідають, що шахрайство з працевлаштуванням в більшості випадків розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті і при цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи, а то навіть і робота вдома, закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи. За даним видом шахрайства, злочинці вдаються до одного із таких способів:

Роботодавець, в ролі якого виступає злочинець, надсилає жертві підроблену платіжну квитанцію для оплати витрат, пов’язаних з майбутнім працевлаштуванням. В подальшому, оплативши квитанцію, особа дізнається про те, що вона залишилася без грошей і без роботи.