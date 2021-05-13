500 доларів США пропонував поліцейському за непритягнення до адмінвідповідальності житель Тернопільщини

Відкупитися за порушення, передбачене статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння), спробував житель Тернопільської області.

Він за непритягнення його до відповідальності запропонував заступникові начальника відділу поліції №1 Борщова 500 доларів США.

Про дане правопорушення поліцейський повідомив керівнику відділення. Справою зайнялися працівники Тернопільського управління ДВБ НП України спільно зі слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури. Гроші оперативники вилучили.

Чоловікові оголосили підозру згідно із частиною 3 статті 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.