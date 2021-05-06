Зборівські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо голови та секретаря ДВК, які підробили документи для преміювання

На лаві підсудних опинилися двоє мешканок Тернопільського району. Їх обвинувачують у шахрайських діях, пов’язаних з підробленням постанови дільничної виборчої комісії для преміювання.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час минулорічних місцевих виборів у жовтні голова та секретар дільничної виборчої комісії вирішили незаконно преміювати себе.

Вони, не скликавши засідання дільничної виборчої комісії, самостійно склали постанову про нарахування одноразової грошової винагороди на свою користь. Підроблений документ надали до територіальної виборчої комісії. В результаті кожна з них отримала понад дві з половиною тисячі гривень.

Шахрайські дії голови та секретаря ДВК викрили співробітники Зборівського відділення поліції. Жителькам Тернопільського району слідчі оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та частинами 3, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

На даний час досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду.