У Тернополі тривають спеціальні навчання поліцейських

П’ятого травня вранці в Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області ввели у дію навчальний план Фортеця». Правоохоронці тренуються діяти в екстремальних ситуаціях.

О 06.00 для співробітників Головного управління Нацполіції області пролунав учбовий сигнал «Тривога». Повністю екіпіровані поліцейські прибули до місця дислокації. Начальник ГУНП в області Олександр Богомол перевірив готовність особового складу до виконання подальших наказів та наявність необхідного обмундирування.

В обласному управлінні поліції ввели у дію навчальний план «Фортеця». Правоохоронці тренуються діяти в екстремальних ситуаціях, відпрацьовують швидкість реагування та координацію дій. Основна мета навчального плану – перевірити готовність особового складу поліції реагувати на загрози в різних умовах, евакуація таємних документів та табельної зброї.

Поліцейські інформують краян про навчальні заходи на території обласного центру та закликають з порозумінням поставитись до можливих незручностей.