Працівниця пошти постане перед судом за привласнення чужих коштів

Більше сімдесяти восьми тисяч гривень та кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем – стаття 191 частина 2 ККУ, заробила працівниця пошти.

Жінка, приймала платежі від населення за газ та світло, видаючи їм квитанції форми Ф-47. Прибутки в касовому звіті вона не відображала, а гроші залишала собі.

Про правопорушення дізналися мешканці одного із сіл Монастириського району лише після того, як до них з перевіркою приїхали представники комунальних служб. Жителів населеного пункту звинуватили у тому, що вони масово впродовж квітня-червня не оплачують за спожиті газ та світло.

Люди почали заперечувати свої борги і як доказ – надали квитанції, які виявилися недійсними і ніде не облікованими.

Даний факт зареєстрували у поліції. Після того, як все стало відомо, підозрювана повернула усі кошти.

Слідство по даному провадженню завершилося – справу працівники поліції скерували до суду. Тепер доля порушниці в руках Феміди.