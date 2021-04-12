У заподіянні проникаючих ножових поранень поліцейські підозрюють 26-річного тернополянина

Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали щодо 26-річного жителя обласного центру. Під час конфлікту зловмисник завдав два ножових поранення 24-річному тернополянину.

Повідомлення про пацієнта з проникаючими ножовими пораненнями надійшло до поліцейських від лікаря екстреної медичної допомоги. Травмованого молодого чоловіка доставили в обласну клінічну лікарню. Його реанімували.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до протиправного, – 26-річного тернополянина у котрого вилучили знаряддя злочину – спортивний ніж.

З’ясувалося, нетверезі молоді люди перебували у різних компаніях. Вони не поділили території, що біля супермаркету на проспекті Злуки. Спочатку били один одного руками, відтак 26-річний тернополянин вийняв з кишені ніж. Наслідки - один – в реанімації, в іншого – проблеми із законом.

За хуліганські дії тернополянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.