За перший квартал поліцейські області склали 1546 адмінпротоколів за вчинення сімейного насилля

За січень-березень до територіальних підрозділів поліції області надійшло понад дві тисячі повідомлень про домашнє насильство. Найбільше зверталися за допомогою жінки.

Як розповідає старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, за результатами проведених перевірок поліцейські склали 1546 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 42 кримінальних провадження.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За три місяці винесено 792 таких приписи.

Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські фіксують в обласному центрі. Вже понад рік тут працює мобільна група з протидії домашньому насильству. За три місяці цього року її працівники здійснили 533 виїзди на такі повідомлення, в кожному третьому випадку факти насильства підтвердилися.

Поліцейські склали 198 адмінпротоколів за ст. 173-2 КУпАП та 40 протоколів за ст. 183 КУпАП, відомості за дев’ятьма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.