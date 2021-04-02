Жителя Бучача місцеві поліцейські підозрюють у крадіжці грошей

Зловмисник, використовуючи паспортні дані свого знайомого, оформляв на нього онлайн-кредити, а згодом, маючи доступ до персонального кабінету інтернет-банкінгу потерпілого, перекидав гроші на свою картку.

Звідки у 35-річного бучаччанина взялися копії особистих та банківських документів потерпілого – поліцейські з’ясовують, проте незаперечним є факт використання чужих документів заради власного збагачення.

Правоохоронці встановили, від грудня минулого року зловмисник кілька разів оформляв онлайн-кредити на свого знайомого. Загалом набрав майже 24 тисячі гривень. Кредитні кошти приходили на банківську картку потерпілого, але кривдник, маючи доступ до чужого кабінету інтернет-банкінгу, перекидав усі гроші на свій рахунок. Потерпілому залишалися одні борги.

Бучаччанин одразу нічого не помічав, проте коли почали надходити повідомлення про погашення кредиту, зрозумів, що потрапив у халепу. За допомогою звернувся до поліцейських.

За фактами крадіжок грошей слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмисникові інкримінують частини 1 та 2 статті 185 ККУ.