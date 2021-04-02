Чортківські дільничні офіцери викрили раніше судимого жителя району в крадіжці з господарства односельчанина

Зловмисник спокусився на майно знайомого. Крадене продав, а гроші витратив на власні потреби.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського районного управління поліції від 52-річного жителя одного із сіл. За словами чоловіка, з його господарства викрали будівельні інструменти.

З’ясувавши обставини протиправного, дільничні офіцери встановили особу крадія. Ним виявився 52-річний односельчанин потерпілого. Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – на його рахунку декілька судимостей за майнові злочини.

Як виявилося, зловмисник напередодні гостював у заявника. Скориставшись моментом, скоїв крадіжку з його господарського приміщення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителя району слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Також поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів.