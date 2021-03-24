За минулий тиждень поліцейські зафіксували 459 порушень правил карантину в області

За результатами щоденних відпрацювань щодо дотримання правил карантину в період з 15 по 21 березня правоохоронці склали 29 адмінпротоколів та винесли 430 адмінпостанов. Рейдові групи перевіряли громадські будівлі, заклади харчування, ринки та пасажирський транспорт.

Значну кількість недотримання карантинних вимог поліцейські виявили в закладах торгівлі: були відсутні маркування для перебування в черзі клієнтів, а також продавці обслуговували відвідувачів, котрі перебували без масок. Протоколи також склали на водіїв громадського транспорту, котрі перевозили понад норму пасажирів.

Упродовж минулого тижня поліцейські винесли 430 адмінпостанов за частиною 2 статті 44-3 КУпАП щодо осіб, котрі перебували у громадських місцях та транспорті без респіраторів або захисних масок. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Ситуація в області щодо захворювання на коронавірус надалі залишається складною. Поліцейські звертаються до краян та суб’єктів господарювання не нехтувати протиепідемічними заходами.

З 23 березня Кабмін дозволив посилювати карантин на рівні громад. Відповідно до Постанови Кабміну № 230 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть запроваджувати додаткові обмеження у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки на рівні громад.

Згідно з документом, підставою для впровадження додаткових обмежень визначені наступні ознаки:

- кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів на території окремої територіальної громади перевищує 70;

- кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50% та більше.