День українського добровольця — символ героїзму та незламності духу

Бійці-добровольці територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області змінили однострій на камуфляж, та взяли участь в урочистих заходах з нагоди вшанування учасників добровольчих формувань.

Захід за участю органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та силових структур області відбувся у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою в місті Збараж.

Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх, хто загинув у боротьбі з ворогом, помолилися за їх світлу пам’ять, а також за мир в Україні.

-Сьогодні я дякую кожному учасникові бойових дій з Тернопільщини, добровольцям за те, що вони є і за те, що зробили й продовжують робити для України. Ми обов’язково переможемо! – підкреслив перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Дем’янчук.

Учні коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою продемонстрували навички військової підготовки, володіння зброєю та вміння рукопашного бою.

З нагоди Дня українського добровольця співробітники Служби судової охорони були відзначені грамотами, подяками та цінними подарунками. Сержант Служби судової охорони Ігор Довжук нагороджений медаллю «ЗА СЛУЖБУ УКРАЇНІ».

- Доброволець як ніхто знаєте справжню ціну війни і миру. Як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, за долю прийдешніх поколінь. Він є яскравим прикладом для наслідування, взірцем служіння народу! – відзначив начальник територіального управління полковник Служби Едуард Кольцов.

День українського добровольця —це свято людей, які без вагань стали на захист своєї Батьківщини та боронять рідну землю від ворога.