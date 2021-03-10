Онлайн безпека вашої дитини: поради від кіберполіцейських

На даний час безпека в Інтернет середовищі є актуальною темою. Найбільш вразливими в мережі є неповнолітні. Тому ось декілька порад, що можуть допомогти батькам захисти свою дитину від потенційних загроз:

— розмовляйте про онлайн безпеку зі своїми доньками та синами, поясніть, чому так важливо бути обережним в Інтернеті;

— демонструйте на практиці те, про що говорите – давайте гарний приклад власною поведінкою в Інтернеті;

— перевіряйте активність вашої дитини в Інтернеті та її облікові записи в соціальних мережах;

— запитуйте свою дитину про те, що він/вона робить в мережі, наприклад, які сайти відвідує і з ким спілкується;

— визначте період часу, який ваша дитина може проводити в інтернеті, і що вона може там робити;

— налаштуйте батьківський контроль відповідно до віку і зрілості вашої дитини.

Нагадайте неповнолітнім, що незнайомці в мережі не завжди можуть бути тими, ким вони здаються. Зверніть увагу, що діти молодшого шкільного віку (7–10 років) потребують більшого контролю, тому розміщуйте комп’ютери в загальній зоні та стежте за роботою вашої дитини в Інтернеті.

Не дозволяйте дитині без нагляду отримувати доступ до будь-якого пристрою, що містить вашу особисту або фінансову інформацію. Поділіться цими правилами з іншими членами сім’ї. Безпеку дітей старшого шкільного віку (11–16 років) посилить відкрите спілкування, що ґрунтується на довірі, тож обговоріть з вашою дитиною, які сайти є прийнятними для її вікової групи.