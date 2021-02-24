ОДИН ІЗ НАДІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТО – GPS-ТРЕКЕРИ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ 

Статистика показує, що кількість крадіжок майна з автомобілів та угонів самих автівок з роками не зменшується. Незважаючи на посилення покарання за цей вид злочинів, викрадачі продовжують випробовувати удачу.

Незаконне заволодіння транспортними засобами – один із найпоширеніших злочинів в Тернополі. Більшість крадіжок вчиняють “епізодники”. Вони сканують радіоуправління сигналізації, вимикають її, вибивають скло або виважують двері, а потім цуплять із авто все цінне.

Кожен власник авто хоче захистити свій транспортний засіб від викрадення різними методами. І коли з цим завданням сигналізації впоратися складно, особливо якщо за справу беруться досвідчені викрадачі, можна вибрати більш оптимальний та сучасний метод захисту – GPS-трекер.

Встановлене в автомобілі обладнання приймає сигнали з GPS-каналів та супутників. Тому автовласник може спостерігати і контролювати свій транспорт з будь-якої точки. Для цього потрібно лише знати пароль та мати доступ до Інтернету.

- GPS-трекер оснащений інноваційними модулями GNSS/GSM/Bluetooth, набором нових особливостей і функцій. Трекер виконує завдання моніторингу стану двигуна, контролю дверей транспортного засобу, визначення місця розташування, контроль маршруту, стан роботи підключених датчиків і дозволяє здавати автомобіль під охорону. Якщо зловмисник спробує викрасти автомобіль, то на пульт поліції охорони надійде сигнал тривога, оператор повідомляє про це власника авто і спрямовує до об’єкта найближчий наряд реагування Управління поліції охорони. У разі потреби наряди поліції охорони здійснюють переслідування та блокування транспортного засобу, забезпечують виявлення, переслідування та затримання злочинців, – каже начальник Управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко.

У непередбачуваних ситуаціях водій може скористатися дистанційною тривожною «кнопкою» для виклику груп реагування поліції охорони та інших підрозділів Національної поліції України за територіальністю. У разі потреби можуть бути дистанційно заблокована робота двигуна.

Технічні можливості системи дають змогу використовувати її як на приватних автомобілях, так і на транспортних засобах юридичних осіб. Розміри пристрою невеликі і його можна заховати в будь-якому місці авто.

Якщо ж ви стали жертвою викрадення власного автомобіля, негайно телефонуйте до працівників поліції, зазначте основні характеристики свого авто, державні номерні знаки та особливі прикмети. За допомогою вашої оперативності працівники поліції зможуть розшукати автівку і притягнути до відповідальності викрадача.