Охоронці Феміди забезпечували охорону громадського порядку

Співробітники Служби судової охорони у Тернопільській області спільно з поліцейськими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області забезпечували безпеку учасників судового процесу та громадський порядок у Господарському суді Тернопільської області.

Сьогодні колегія суддів розглядала справу за позовом Тернопільської міської ради щодо передачі майна Тернопільської районної лікарні на баланс шести об’єднаних територіальних громад, яка набула значного суспільного резонансу.

Судове засідання розпочалося під звукові сигнали автомобілів, сигнали свистків та вигуки учасників протесту щодо забезпечення справедливого правосуддя.

Працівники районної лікарні вже втретє протестували проти передачі закладу Тернопільській міській громаді. Вперше – біля облдержадміністрації, 9 та 23 лютого – біля Господарського суду, де відбуваються засідання у справі щодо районної лікарні.

Оцінивши всі ризики, оперативно вжитими заходами співробітники територіального управління Служби судової охорони забезпечили належний рівень охорони громадського порядку й безпеки в судовому засіданні та на охоронюваному об’єкті.

Прес-служба Служби судової

охорони в Тернопільській області