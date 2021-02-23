Кіберполіцейські застерігають від шахраїв, які виманюють гроші за працевлаштування за кордоном

Двоє мешканців Тернополя стали жертвами афериста-посередника, який пообіцяв їм допомогти виїхати на роботу в одну із європейських країн. Загальна сума збитків потерпілих сягає майже 50 тисяч гривень.

Як встановили поліцейські, в одній із соцмереж тернополяни знайшли оголошення про набір на роботу в Швецію. Зателефонували за вказаними там номерами. Співрозмовник розповів про умови працевлаштування та пообіцяв допомогти з оформленням документів.

За послуги попросив завдаток. Тернополяни довірилися незнайомцю та перекинули йому на рахунок понад 24 тисячі гривень. Коли ж посередник перестав виходити на зв’язок, зрозуміли, що їх ошукали і звернулися за допомогою до працівників поліції.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття шахрайства та застерігають людей від подібних афер.

Основна порада у всіх випадках: ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію. Шукайте інформацію про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати, дізнайтеся чи є там вакансії. Попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон.

Поцікавитися, яку візу посередник готовий оформити. Якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Погоджуйтеся лише на робочу.