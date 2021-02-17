За незаконну порубку лісу відповідальність понесе житель Чортківщини

Зрізану деревину поліцейські знайшли на подвір’ї жителя села Сновидів. На даний час вирішується питання про вилучення речових доказів.

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача Чортківського районного відділу надійшло звернення від працівника місцевого лісництва про те, що під час огляду ввіреного йому кварталу лісу виявлено порубку трьох дерев породи дуб.

Оперативно відреагувавши на звернення лісника, поліцейські встановили особу, причетну до незаконної порубки лісу. У зловмисника на подвір’ї виявили стовбури зрубаних дубів. Наразі вирішується питання про вилучення деревини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ.