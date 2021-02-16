Поліцейські спільно з працівниками соціальних служб вилучили у жительки Бережан двох малолітніх дітей

Горе-матір, котра залишила одно та дворічного хлопчиків на бабусю та співжителя, правоохоронці розшукали, проте жінці виявилося байдуже до долі власних синів.

До наряду поліцейських, що несли службу на одній з вулиць міста Бережани, підійшов чоловік і попросив допомоги. З його слів, співжителька залишила на нього й свою матір, котра випиває, двох маленьких дітей, а сама вже майже тиждень не з’являється вдома.

-Разом з працівниками соціальних служб поліцейські навідалися до помешкання, де проживали діти. Холодних та голодних малюків вилучили та відвезли до медичного закладу, – розповів начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.

Жінці, котра є матір’ю хлопчиків, поліцейським вдалося дозвонитися. Новиною про вилучення дітей вона не була вражена, навпаки, запевнила, що їй байдуже до долі малюків.

Наразі вирішується питання про відібрання малечі, і, ймовірно, позбавлення матері батьківських прав.