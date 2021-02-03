Молодик обікрав приміщення навчального закладу

Музичні колонки вартістю понад 1500 гривень викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Чортківського районного відділення поліції звернулася директорка навчального закладу, що в Заліщиках.

Заявниця зазначила, що крадій привласнив майно школи, вкравши акустичні колонки з приміщення актового залу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до середини невідомий проник пошкодивши металопластові двері. У ході оперативних заходів поліцейські розшукали причетну особу – це місцевий мешканець 1998 року народження.

Крадій у скоєному зізнався. Викрадене майно працівники поліції вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.