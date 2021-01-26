У вчиненні крадіжки поліцейські підозрюють раніше судиму жительку Борщівщини

Зловмисниця спокусилася на гроші брата. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку. Зі слів потерпілого, після того, як у його помешканні побувала родичка, кудись зникли 320 євро.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили свідка, котрий бачив, як 23-річна жителька села Сапогів вчинила крадіжку з квартири брата. Очевидцем протиправного став співжитель зловмисниці. Чоловік пояснив, що вони разом гостювали у родича і коли той відлучився з кімнати жінка стала нишпорити по шухлядах. Знайшовши гроші, наказала йому швидко йти з квартири.

Крадійка теж у скоєному зізналася. Пояснила, що викрадені гроші витратила на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.