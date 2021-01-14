На пішохідних переходах, на поворотах та в багатолюдних місцях – саме на цих ділянках працювали кишенькарі. Вони непомітно витягували з сумок цінні речі і губилися серед людей.

Оперативники Тернополя затримали кишенькову злодійку. За словами правоохоронців – група з чотирьох осіб подорожувала містами України в пошуках наживи. Вони обирали в натовпі жертву, стежили за нею, а потім обкрадали.

Усі кишенькарі йшли поруч із жертвою. Одна з жінок засовувала руку в сумку, витягувала цінну річ і передавала спільнику. Той віддавав її далі. Працювала група заїжджих гастролерів як правило в центрі Тернополя.

Перша заява про злочин надійшла на лінію “102″ 13 січня. Жінка повідомила, що з її сумки близько 13:30 невідома особа витягла гаманець з грошима та документами. Банківські картки потерпіла встигла заблокувати, а документи знайшли перехожі і повернули власниці.

Через кілька годин про схожий злочин повідомила ще одна тернополянка. У жінки також з сумки щез гаманець з посвідченням водія і картками.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники карного розшуку за кілька годин встановили особу підозрюваної. Це – раніше судима за аналогічні злочини мешканка Закарпатської області, 1989 року народження. Її місцеперебування встановили і затримали згідно статті 208 КПК. Жінка у скоєному зізналася. Вона розповіла, що до Тернополя приїхала на день разом зі спільниками. Проте залишити обласний центр з “наживою” завадили оперативники. Працівники перевіряють причетність підозрюваної до аналогічних злочинів та встановлюють її спільників.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 185 частина 2 ККУ.