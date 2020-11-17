Правоохоронці встановили особу викрадача камер

Дві камери відеоспостереження з будівлі викрав невідомий. Проте злодій не підозрював, що його вчинок залишиться збереженим на сервері.

Злочин трапився в період з 14 на 15 листопада на вулиці Гайовій. Невідомий зайшов на територію складських приміщень та вирвав, прикріплені до стіни камери.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це – житель Тернополя, 1982 року народження.

Його місце перебування, через добу після злочину, встановили працівники патрульної поліції. При поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили дві камери. Чиї та звідки вони, встановлять у ході перевірки.

Тернополянину інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ. Перевіряють його і на причетність до аналогічних злочинів.