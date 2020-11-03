Слідчі-детективи тернопільської поліції скерували до суду справу щодо державного реєстратора, якого піймали на хабарі

За безперешкодну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості посадовець вимагав 400 американських доларів.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Гусятина, котрому оголошено підозру у порушенні частини 1 статті 368 ККУ.

У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області, було встановлено, що посадовець, обіймаючи посаду державного реєстратора однієї з сільських рад Чортківського району, не гребував незаконними «заробітками». На прохання одного з жителів району про реєстрацію права власності на нежитловий будинок, службовець, усвідомлюючи, що уповноважений самостійно приймати рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації, став переконувати прохача, що готовий безперешкодно оформити всі належні документи, але за винагороду – 400 американських доларів.

У ході реалізації оперативної інформації поліцейські задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Посадовця взяли у його службовому кабінеті, коли той вже тримав у руках одинадцять тисяч гривень неправомірної вигоди.

Згідно санкцій інкримінованої статті зловмисникові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.