Мешканця Підгаєччини смертельно травмувало дерево

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Підгаєцького відділення поліції від мешканця села Завалів. Він повідомив, що виявив у лісі мертвого односельчанина.

Працівники поліції виїхали на місце події та з’ясували, що 48-річний житель села заготовляв в лісі сухостій. Одне з дерев, породи бук, яке частково вирвав із землі буревій, раптово повалилося на чоловіка та придавило до землі.

Травми від удару виявилися несумісні з життям – потерпілий помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.