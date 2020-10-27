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Мешканця Підгаєччини смертельно травмувало дерево

Категорія: Кримінал

likar-sudmedekspertТривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Підгаєцького відділення поліції від мешканця села Завалів. Він повідомив, що виявив у лісі мертвого односельчанина.

Працівники поліції виїхали на місце події та з’ясували, що 48-річний житель села заготовляв в лісі сухостій. Одне з дерев, породи бук, яке частково вирвав із землі буревій, раптово повалилося на чоловіка та придавило до землі.

Травми від удару  виявилися несумісні з життям – потерпілий помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.

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