У центрі Тернополя пенсіонерка закінчила життя самогубством

З вікна четвертого поверху на вулиці Руська викинулася жителька Тернополя, 1932 року народження.

Нещастя трапилося 20 жовтня близько 11:00. Очевидці викликали швидку допомогу, але медики лише констатували смерть потерпілої.

За попередньою інформацією, жінка мешкала тривалий час сама. Їй допомагали соцпрацівники, оскільки на вулицю не виходила, бо була, фактично, прикутою до ліжка.

Доглядати за бабусею з-за кордону повернулася онука. На момент нещастя її в квартирі не було.

Що стало причиною самогубства, невідомо, жодних записок потерпіла не залишила.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою самогубство.