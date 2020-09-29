Оперативники розшукали грабіжника та повернули мобільний телефон потерпілому

Повідомлення про пограбування надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 19-річного жителя обласного центру. У потерпілого відібрали мобільний телефон вартістю понад три тисячі гривень.

За словами заявника, до нього на вулиці підійшов чоловік, який був йому візуально знайомий. Під час розмови лиходій штовхнув його та вирвав з рук телефон.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявився 26-річний житель обласного центру. Поліцейські вилучили у нього речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 186 ККУ – грабіж.

Оперативні заходи тривають. Розшуківці перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних вчинків.