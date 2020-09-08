Краянин переказав понад 16 000 гривень за неіснуючий товар

Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо 29-річного місцевого мешканця. Чоловік переказав кошти за мобільний телефон, однак товар так і не отримав.

Потерпілий розповів, що знайшов в мережі Інтернет оголошення про продаж засобу зв’язку вартістю 16225 гривень. Зв’язавшись з покупцем, останній попросив повну передоплату за техніку, що й зробив заявник. Вже згодом молодик зрозумів, що його ошукали, адже посилка з товаром так і не надійшла, а продавець вимкнув телефон. За допомогою звернувся до працівників поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять жителів області не довіряти тому, що вам повідомляють аферисти. Необхідно здійснювати покупки лише на перевірених платформах.

Якщо ви потерпіли від такого роду злочину, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.