Кременецькі поліцейські розшукують шахрайок, які викрали гроші з помешкання самотньої пенсіонерки

Зловмисниці під виглядом працівниць соціальної служби зайшли до помешкання 78-річної жительки села Рудка Кременецького району. Заговоривши пенсіонерку, вони непомітно викрали з її сховку п’ять тисяч гривень.

Зникнення грошей потерпіла виявила лише наступного дня. За допомогою звернулася до співробітників поліції. Як розповіла, близько обіду до неї додому прийшли дві незнайомки, які представилися працівницями соціальної служби. Почали розпитувати, з ким мешкає старенька. Почувши, що одна – напросилися до помешкання. Почали розповідати про доплати до пенсії, що невдовзі в її будинку зроблять безкоштовний ремонт. Допоки одна зловмисниця відволікала розмовами господиню, інша скоїла крадіжку.

Правоохоронці встановили, що шахрайки пересувались на сірому автомобілі марки «Ford Mondeo». Їх бачили, як вони заходили на ще одне подвір’я в тому ж селі. Зловмисницям на вигляд 35-40 років.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину.

Поліцейські попереджають громадян бути уважними і обережними, не впускати до помешкань незнайомих людей. Коли бачите невідомих, які ходять по домівках під різними приводами, зателефонуйте на лінію 102. Правоохоронці виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту.