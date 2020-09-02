Поліцейські радять громадянам бути пильними під час продажу чи купівлі товару в Інтернеті

До співробітників поліції майже щодня надходять повідомлення від жителів області, які, купуючи або продаючи товар через Інтернет, стають жертвами шахраїв. Люди залишаються без коштів та майна.

Чотири тисячі гривень завдатку за інвалідний візок перерахував невідомому житель Підволочиського району. Проте товар чоловікові так і не надіслали. Після того, як гроші опинилися на банківській картці зловмисника, останній вимкнув свій телефон. За словами потерпілого, інформацію про продаж візка він знайшов на одному із популярних сервісів оголошень України.

Потерпають від аферистів не лише покупці, а й продавці. 20-річний мешканець Кременецького району розмістив в мережі оголошення про продаж мобільного телефону. Чи не відразу ж зателефонував покупець. Незнайомець пообіцяв придбати гаджет, але лише після того, як продавець перекине йому гроші на картку, мовляв, аби переконатися, що продавець не шахрай. Потерпілий перерахував на рахунок телефонного незнайомця 2500 гривень. Після цього кременчанин намагався зв’язатися із покупцем, однак той був поза зоною досяжності.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство.

Щоб не потрапити у схожі шахрайські пастки, правоохоронці радять проявляти пильність та не перераховувати гроші у якості завдатку чи передоплати за товар навіть у мінімальних розмірах.

Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Зазначені в оголошеннях номери телефонів спробуйте перевірити через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем чи покупцем особисто.