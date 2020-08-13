Смерть підопічного Петриківського геріатричного пансіонату не була насильницькою

Це підтвердили експерти, провівши розтин тіла 65-річного чоловіка.

11 серпня до поліцейських надійшло повідомлення директора Петриківського геріатричного пансіонату, що на території закладу на огорожі виявлено тіло 65-річного підопічного. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час проведення огляду слідів насильницької смерті та тілесних ушкоджень не було виявлено. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Також стало відомо, що ПЛР-тест, відібраний у чоловіка ще за життя, був негативним.

Зі слів директора пансіонату, померлий періодично самовільно покидав територію геріатричного закладу, порушуючи умови внутрішнього розпорядку. При житті хворів серцево-судинними захворюваннями.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ за поміткою природна смерть