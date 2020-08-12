У липні поліцейські склали 130 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції оформили більше п’яти тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

У липні на дорогах області трапилося 203 ДТП. З них 41 – з потерпілими, в яких 4 людини загинули та 45 отримали травми. Дев’ятнадцять аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод четверо людей зазнали травм. Тринадцять аварій трапилося за участю пішоходів та п’ять за участі велосипедистів, внаслідок них двоє людей загинули.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Поліцейські виявили 130 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

За вчинення відповідного правопорушення залишається адміністративна відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.