Раніше судимого тернополянина, підозрюваного у серії крадіжок велосипедів, взяли під варту

У вчиненні серії крадіжок велосипедів співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 34-річного жителя обласного центру. Правоохоронці довели його причетність до шести фактів незаконного заволодіння чужим майном.

Упродовж останніх декількох місяців до співробітників Тернопільського відділу поліції почали все частіше надходити повідомлення про крадіжки велосипедів. Двоколісники виносили з під’їздів, підсобних приміщень, території приватних господарств.

Не рятували від крадіжок навіть дорогі велозамки та троси. Суми збитків були різні: хтось оцінював втрачене у 2000 гривень, інші – на понад 15000 гривень.

Поліцейські, проаналізувавши характер та обставини злочинів, запідозрили, що до їх вчинення може бути причетна одна і та ж особа. У ході оперативно-розшукових заходів співробітникам карного розшуку вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий 34-річний житель обласного центру.

Крадені велосипеди зловмисник продавав на ринку. Частину речових доказів поліцейські у нього вилучили.

Слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру 34-річному тернополянину у кримінальному правопорушенні, передбаченому статтею 185 ККУ.

На час проведення досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою.