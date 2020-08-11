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На Кременеччині під колеса автівки потрапив пішохід

Категорія: ДТП

Дорожньо-транспортна пригода, у якій потерпів пішохід, трапилася у понеділок, 10 серпня, близько 22 год неподалік  села Горинка Кременецького району.

За попередніми даними,  жителька райцентру, керуючи автомобілем «Daewoo Neхia» наїхала на 28-річного жителя села Жолоби, який  йшов проїжджою частиною дороги. Потерпілого з травмами різного ступеня важкості  доправили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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